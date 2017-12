NUIT DES ARTS MARTIAUX Près de 400 athlètes présents à Alger

400 athlètes représentants 18 disciplines d'arts martiaux ont présenté, avant-hier à la salle Harcha d'Alger, des exhibitions dans leurs spécialités respectives à l'occasion de la 17e édition de la «Nuit des arts martiaux», organisée cette année à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960. Le président de la Ligue algéroise des arts martiaux, Farid Mousli, a indiqué que cette manifestation sportive est une occasion pour les athlètes de promouvoir leurs disciplines et transmettre les techniques aux jeunes talents. «Pour cette édition nous avons choisi la date du 11 décembre pour célébrer le 57e anniversaire des manifestations du peuple algérien contre l'occupant. Nous avons enregistré la participation de plus de 400 athlètes affiliés aux associations de la Ligue algéroise des arts martiaux», a-t-il déclaré. «Chaque discipline a envoyé ses meilleurs éléments pour ce rendez-vous. Il y a lieu de signaler la présence de plusieurs experts en arts martiaux, à l'image de, Nacer Rouibah (Aikido), Rabah Rezoug (Jijutsu brésilien)», a ajouté Mousli. Les athlètes ont présenté des exhibitions et combats dans 18 disciplines dont le Kung Fu, le Karaté, le Ki-Shin-Tai-Jistu, l'Aikido, le Jijutsu brésilien, et le Yoseikan Budo, étalant tout un savoir-faire faisant découvrir au public la conception, la pratique et la philosophie de ces arts. A l'issue de cette manifestation, les organisateurs ont remis des récompenses aux participants.