RC RELIZANE Cinq joueurs sur la liste des libérés

Le RC Relizane, 3e au classement de la Ligue 2, a mis cinq joueurs sur la liste des libérés, en prévision du mercato d'hiver dont le coup d'envoi est prévu vendredi. Il s'agit des défenseurs Messaoudi et Guebli, du milieu de terrain Harrouche et des attaquants Hanifi et Tebbi, a-t-on appris hier de la direction de ce club. Le RCR, qui a démarré difficilement la saison, est revenu en force dans la course à l'accession en Ligue 1, un palier qu'il avait quitté à l'issue de l'exercice dernier. L'équipe est d'ailleurs invaincue depuis huit matchs. Elle reste aussi sur deux victoires de rang qui ont coïncidé avec les deux premiers matchs de l'entraîneur Lakhdar Adjali à la tête de la barre technique du Rapid. Avant l'arrivée de Adjali, le RCR se produisait sous la houlette de Kada Aïssa, l'entraîneur-adjoint qui avait succédé à Youcef Bouzidi, limogé après la 4e journée. Les Vert et Blanc, qui se sont hissés pour la première fois sur le podium vendredi dernier, rendront visite à la lanterne rouge, le CRB Aïn Fakroun, vendredi prochain dans le cadre de la 15e et dernière journée de la phase aller.