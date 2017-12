TOURNOI INTERNATIONAL DE SOUSSE DE JUDO 12 médailles pour l'en

La sélection algérienne (messieurs, dames) de judo a bonifié sa moisson avec sept nouvelles médailles lors de la seconde et dernière journée du Tournoi international de Sousse, clôturé avant-hier soir en Tunisie, pour un total de 12 breloques (2 or, 5 argent et 5 bronze). Les judokas algériens avaient récolté cinq médailles dès la première journée, disputée samedi, à savoir: l'argent par Amina Belkadi dans la catégorie des moins de 63 kg, et le bronze par Sarah Kerdjadj (-63 kg), Mohamed Mahnane (-60 kg), Belhadj Sedria (-60 kg) et Soheib Bourrmad (-66 kg). Le lendemain, la moisson a été bonifiée par les médailles d'or de Feiza Assahine (-52 kg) et Ayoub Haddad (-81 kg), ainsi que les médailles d'argent de Khadidja Bekhira (-52 kg), Imène Rebiaï

(-57 kg), Ishak Manceri (-60 kg) et Khaled Friouène (+100 kg), au moment où Abderrahmane Amara s'est contenté du

bronze dans cette même catégorie des +100 kg.