USM BEL ABBÈS Le président Tayeb promet des changements au mercato

Le nouveau président de l'USM Bel Abbès, Adda Boudjellal Tayeb, a estimé hier, que des changements s'imposaient au sein de son effectif afin de permettre à l'équipe de Ligue 1 de revenir en force lors de la phase retour du championnat. «Le mercato hivernal tombe à point nommé, car nous avons besoin d'opérer des changements au sein de notre effectif de manière à permettre à l'USMBA de redresser la barre lors de la deuxième partie du championnat», a déclaré le premier responsable de la formation de la «Mekerra». Quatrième au classement de la précédente édition du championnat, et ce pour son retour parmi l'élite, l'USMBA a beaucoup perdu de son éclat cette saison, notamment à domicile où l'équipe n'a plus gagné aucun match depuis la 6e journée, soit depuis sa victoire contre la JS Kabylie (4-1). D'ailleurs, avant une journée de la fin de la phase aller, les Vert et Rouge occupent la 10e place avec 17 points, devançant de quatre unités le premier relégable, l'US Biskra. L'USMBA, qui reste sur une défaite sur le terrain de l'USB (2-1), a vu le départ de plusieurs de ses joueurs cadres lors du mercato estival en raison notamment des problèmes financiers auxquels est toujours confronté le club. Mais Adda Boudjellal se montre optimiste quant aux capacités de sa direction à rectifier le tir lors du mercato hivernal qui s'ouvrira vendredi prochain. Le même responsable n'a pas omis de renouveler sa confiance à l'entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani, qui dirige la barre technique de son équipe pour la deuxième saison de suite, malgré les résultats en dents de scie réalisés par les siens au cours de la première manche de cet exercice. L'USMBA aura une mission difficile pour renouer avec la victoire à domicile en accueillant samedi prochain l'ES Sétif, troisième provisoirement au classement avant son match en retard mardi contre l'USM Alger, dans le cadre de la 15e et ultime journée de la phase aller.