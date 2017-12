ALORS QUE MADOUI S'APPRÊTE À QUITTER L'ES SÉTIF Hammar réclame 5 millions d'euros pour libérer Djabou

Par Lounès MEBERBECHE -

Le président de l'Entente Sportive de Sétif, Hassan Hammar a déclaré sur les ondes de la radio tunisienne Mosaïque FM que son club réclame une somme de cinq millions d'euros, soit l'équivalent de 10 milliards de centime, pour laisser partir le milieu offensif, Abdelmoumen Djabou.

Une clause qui bétonne sérieusement le capitaine de l'Entente surtout que l'ESS s'apprête à disputer la Ligue des champions africaine et la Coupe arabe des clubs champions, sans oublier les deux compétitions nationales (championnat de Ligue 1 Mobilis et la coupe d'Algérie).

Notons que des informations ont circulé récemment sur l'intention de l'Etoile Sportive du Sahel et du Club Africain, de recruter Djabou. Pour rappel, Abdelmoumen Djabou (30 ans) avait endossé le maillot du Club Africain entre 2012 et 2016. Le départ très probable du coach Kheireddine Madoui vers l'ES Sahel pourrait inciter le président sétifien à bloquer davantage son meneur de jeu, au risque de voir son équipe perdre deux valeurs incontestables et réduire ainsi ses chances de gagner de nouveau le titre de champion.

Par ailleurs, le président de l'Entente Sportive de Sétif, Hassan Hammar a indiqué dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que son club veut recruter le défenseur international du Club Sportif Sfaxien, Yassine Meriah.

Il a ajouté que l'ES Sétif a mené des contacts avec ledit joueur via son agent et que le club algérien veut renforcer les rangs en prévision de la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF.