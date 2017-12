CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE VOLLEY-BALL Les dames du GSP visent le podium au Caire

Lors de la dernière édition disputée en 2016, les Algériennes avaient terminé à la deuxième place

L'édition 2017 se déroulera sous forme de mini-championnat en présence de cinq clubs en l'occurrence le GSP, Al-Ahly et Sporting (Egypte), le CS Sfax (Tunisie) et le Chabab 20 Presse (Soudan).

Le club algérien du GS Pétroliers, qui participera au Championnat arabe des clubs de volley-ball féminin, prévu au Caire du 17 au 22 décembre, tentera de monter sur le podium en terre égyptienne. «Pour cette échéance, nous nous sommes fixé le podium comme objectif, mais la mission ne sera pas facile. On pourrait viser plus, mais les données peuvent changer là-bas à tout moment surtout avec les coulisses», a indiqué le manager de la section volley-ball du GSP, Hakima Belhocine. Selon la même source, ce rendez-vous sera une occasion pour le staff technique de jauger le niveau des joueuses algériennes. «Ce championnat est un objectif pour nous en cette année 2017 car on n'a pas beaucoup de compétitions nationales à disputer. Ça nous permettra aussi d'avoir une idée sur nos joueuses», a-t-elle ajouté. Pour bien préparer ce rendez-vous et pallier le manque de compétition, les Pétrolières ont bénéficié de deux stages, le premier à Alger du 8 au 16 octobre et le second en Tunisie, du 16 au 23 novembre. Le manque de compétition pourrait constituer un handicap pour le GSP qui n'a disputé qu'un seul match en Championnat national, lors de la seconde journée, alors qu'il a été exempté de la première. L'édition 2017 se déroulera sous forme de mini-championnat en présence de cinq clubs, en l'occurrence le GSP, Al-Ahly et Sporting (Egypte), le CS Sfax (Tunisie) et le Chabab 20 Presse (Soudan). Celui qui décrochera la première place sera sacré champion. Lors de la dernière édition disputée en 2016, également en Egypte, les Algériennes avaient terminé à la deuxième place après leur défaite face au club hôte, Al-Ahly, en match décisif pour le titre.



Programme



Dimanche 17 décembre:

CS Sfaxien (Tunisie)-GS Pétroliers à 16h

Lundi 18 décembre:

Exempt: GS Pétroliers.

Mardi 19 décembre:

Chabab 20 Presse (Soudan)-GS Pétroliers à 16h

Mercredi 20 décembre: repos

Jeudi 21 décembre:

GS Pétroliers-Sporting Club (Egypte) à 16h

Vendredi 22 décembre:

GS Pétroliers-Al Ahly (Egypte) à 18h.