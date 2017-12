CROSS NATIONAL PARA/ATHLETICS Domination des athlètes du GSP

Cette compétition a révélé de bons jeunes talents qu'il faut prendre en charge dès maintenant

Le Cross national para/athlletics est la première compétition d'athlétisme, saison 2017-2018, qui sera suivie, le 30 décembre par la tenue du premier meeting national, prévu à Saïda et qui devrait drainer une participation plus importante d'athlètes et des ligues, comme il est de coutume.

Le Groupement Sportif Pétroliers (GSP) a dominé le Cross national Para/athletics qui s'est déroulé à Fréha (Tizi Ouzou), et baptisé «Cross du défunt Mohamed Allek», en remportant la coupe «Challenge», récompensant l'équipe qui a gagné le plus de titres. Le GSP s'est adjugé, en garçons, les titres des épreuves des amputés, visuels et IMC (en individuel et par équipes) et ceux des amputés filles (individuel et par équipes) et chez les IMC filles (classe 38). «C'est un cross très réussi par la Ligue spécialisée de Tizi Ouzou qui a mis les moyens nécessaires pour le bon déroulement des différentes épreuves, sur le parcours très connu de Fréha (parcours pour les cross des valides). Les arbitres de la ligue de wilaya de Tizi ouzou ont participé à cette réussite qui honore toute une ville qui a su relever un défi et commémorer, comme il se doit, la mémoire du défunt Allek», a indiqué, Tahar Salhi, le sélectionneur national des courses de demi-fond et fond et entraîneur au GSP. Organisé sous l'égide de la Fédération algérienne handisport (FAH), le Cross national Para/athletics concernait quatre catégories d'âge (-16 ans/garçons et filles) et +16 ans (filles et garçons). «Pour la première fois, un championnat a été consacré aux jeunes catégories, et la grande satisfaction a été la bonne participation, quantitative et qualitative des filles, une cinquantaine. Et cette compétition a révélé de bons jeunes talents qu'il faut prendre en charge dès maintenant, car ce sont les futurs champions», s'est réjoui, pour sa part, le président de la section handisport du GS Pétrolier, Lhadi Mehani.

La Fédération algérienne handisport (FAH) a élaboré un calendrier de compétitions en athlétisme portant sur quatre meetings (les athlètes devront prendre part à deux au moins) et un cham-pionnat d'Algérie, selon la réglementation en vigueur.

La saison écoulée, l'instance fédérale, avec son ancienne composante, avait organisé cinq meetings: Mascara (janvier), Alger (février et mars), Oran (début avril) et Batna (fin avril), le tout clôturé par un championnat d`Algérie disputé en mai 2017.