EN ATTENDANT DE CONCLURE AVEC D'AUTRES NATIONS Portugal-Algérie le 9 mai à Barcelone

Par Lounès MEBERBECHE -

Brahimi et ses partenaires ont besoin de retrouver leur confiance sur le terrain

Après quelques jours de réflexion et de documentation, Fernando Santos a finalement décidé d'opter pour l'Algérie, en attendant un accord officiel entre les deux instances.

Les responsables de la Fédération algérienne de football multiplient les contacts ces jours-ci avec les différentes fédérations afin de conclure d'éventuels matchs amicaux pour la sélection nationale A. Selon le manager général de l'EN, Hakim Medane, pour l'instant, il y a rien d'officiel, ajoutant que le coach national Rabah Madjer insiste pour disputer au moins trois rencontres en mars et en mai prochains face à une équipe africaine et deux Mondialistes. Toutefois, selon la presse portugaise, la Fédération portugaise aurait trouvé un accord avec ses homologues tunisienne et algérienne pour la programmation de deux matchs amicaux. Le Portugal, tête de série du groupe B, préparera sa rencontre face aux Lions de l'Atlas du Maroc en affrontant la Tunisie et l'Algérie dans le cadre de la préparation de ce match comptant pour la 2e journée de la phase de poules de la Coupe du monde en Russie 2018.

Le premier opposera les coéquipiers de Cristiano Ronaldo aux Aigles de Carthage fin mars avant de rencontrer les Verts le 9 mai à Barcelone. Deux matchs amicaux contre deux pays nord-africains afin de permettre au sélectionneur portugais, Fernando Santos, de bien préparer ses joueurs avant d'affronter les capés de Hervé Renard. Après quelques jours de réflexion et de documentation, Fernando Santos a finalement décidé d'opter pour l'Algérie, en attendant un accord officiel entre les deux instances. Ainsi, en attendant la confirmation de ce choix et de cette belle affiche face aux partenaires de Ronaldo, la FAF s'active pour programmer d'autres rencontres amicales de haut rang. La FAF devrait annoncer sous peu les noms des adversaires des camardes de Slimani lors des prochaines dates FIFA. L'on sait d'ores et déjà que l'Iran a officiellement fait la demande pour jouer contre l'EN algérienne à Téhéran le 2 mai prochain, comme l'a déclaré dans les médias locaux son sélectionneur, Carlos Queiroz, mais la FAF prend tout son temps pour confirmer cet accord.

En outre, la FAF aurait conclu en secret une joute amicale avec la sélection du Gabon pour le 2 juin, ce qui portera le nombre d'affiches à trois après celle contre l'Iran (2 mai) puis face au Portugal (9 mai). Par ailleurs, Rabah Madjer a insisté auprès de Zetchi et de Medane afin d'affronter des adversaires africains et pourquoi pas chez eux pour le mois de mars. On devrait donc avoir deux équipes africaines pour les dates du mois de mars (17 et 29), même si l'on avance aussi une joute amicale programmée et conclue déjà face à la sélection de la Corée du Sud, qualifiée pour le Mondial 2018, et qui devrait se jouer en Europe, sans pour autant donner la date et le lieu de son déroulement. Enfin, notre source nous annonce aussi le nom d'autres sélections pour affronter les Verts avant le Mondial russe, à savoir celle de la Mauritanie, de la Guinée et même celle du Burkina Faso. Reste à connaître les dates exactes de ces matchs et leurs lieux respectifs.