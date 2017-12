SYMPOSIUM POUR LE «RENOUVEAU DU FOOTBALL ALGÉRIEN» Le nombre de clubs professionnels sera réduit

Par Saïd MEKKI -

De grandes attentes sont fondées sur ce Symposium

Zetchi s'est réjoui des résultats de ce symposium où il estime que «la majorité de ces recommandations est réalisable».

«Renouveau du football algérien».C'est l'intitulé du symposium qui a pris fin hier, au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal au Club des Pins (Alger) à l'issue des travaux des huit ateliers consacrés à huit thématiques retenues par les organisateurs, concrétisées par une centaine de recommandations. Après la lecture des recommandations des huit ateliers lues par les modérateurs de chaque atelier, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a animé une conférence de presse au même lieu au cours de laquelle il a promis d'appliquer les recommandations relatives aux prérogatives de la FAF.

Zetchi s'est réjoui des résultats de ce symposium où il estime que «la majorité de ces recommandations est réalisable». Il a indiqué qu'il a découvert de nouvelles recommandations avant d'annoncer que «toutes les recommandations du ressort de la FAF seront bien étudiées par des commissions ad hoc au moment où la mise sur pied d'une commission de suivi de ces résolutions sera annoncée lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral de la FAF prévue le 15 décembre prochain». Pour les autres recommandations, poursuit Zetchi, «nous allons nous réunir avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'avec les autres institutions concernées afin d'étudier ces propositions et trouver le meilleur moyen de les mettre en pratique. Bien évidemment, cela nécessitera du temps pour la concrétisation de certaines», tient-il à souligner.

Ce symposium a donc établi un diagnostic des problèmes qui rongent le football algérien, avant de proposer des remèdes efficients à travers des recommandations, en associant les parties prenantes.

Les thématiques débattues à travers les huit ateliers sont la formation et développement, football amateur, professionnalisme, financement, sponsoring et droits TV, arbitrage, moralisation du football et lutte contre la violence, problématique des infrastructures, réformes juridiques et relation avec les médias et les institutions ainsi que la médecine du football et la lutte antidopage.

«La réalité nous oblige à reconnaître qu'il faut trouver le modèle qu'il faut pour relancer le renouveau du football algérien», déclare le président de la FAF avant d'expliquer que «le modèle économique actuel ne sied pas au développement du football. Il faut donc trouver l'équilibre financier en prenant en compte les réalités socio-économiques de notre pays, pour concrétiser ces recommandations».

«Il est important de réviser le professionnalisme, quitte à ce que certains clubs redeviennent amateurs», lance Zetchi, allusion à une probable décision de réduction des clubs professionnels au vu des dettes dont souffrent tous nos clubs et qui s'accumulent au fil des ans», constate le président de la FAF

Questionné sur l'absence des présidents des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ainsi que du président de la Ligue de football professionnel au dernier jour du symposium, le président de la FAF se déclare «surpris et choqué de constater ces absences des personnes les plus concernés à savoir des présidents de clubs aussi bien professionnels qu'amateurs».

Le président de la FAF revient au professionnalisme en indiquant qu'il faut étudier les recommandations pour des commissions concernées qui seront créées prochainement avant de voir avec les autorités concernées, entre autres, ministères de la Jeunesse et des Sports, du Travail et des Finances, pour trouver des solutions adéquates et surtout de prendre des décisions courageuses...», ce qui, décodé, voudrait dire qu'à la FAF on pense déjà réduire le nombre des clubs professionnels au vu de la conjoncture actuelle d'autant que, précise le président Zetchi, «l'Etat ne pourrait aider financièrement les clubs professionnels indéfiniment. Il faut donc chercher des solutions pour ce faire». Et pour lui, une des solutions serait peut-être d'avoir recours aux capitaines des industries pour les rapprocher des clubs dans la perspective d'un futur partenariat clubs-capitaines d'industries. Les capitaines d'industries, fait remarquer Zetchi, ont la volonté d'investir dans des clubs, mais ils n'ont pas les moyens pour rentrer dans leur capital. Il faut donc chercher une solution pour leur permettre d'y entrer». Et au président de la FAF de conclure qu' «il faut s'attendre donc à des mesures au plus haut niveau pour connaître le sort des clubs et des sociétés commerciales avant de prendre des décisions courageuses et viables pour un vrai rééquilibrage des finances des clubs et donc aller vers la relance du professionnalisme sur de bonnes bases. D'autre sujets ont été abordés par le président de la FAF lors de sa conférence de presse, hier, sur lesquels on reviendra en détail dans notre prochaine édition.