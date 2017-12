ASO-CABBA À L'AFFICHE L'ASAM sur du velours

Le choc ASO Chlef-CA Bordj Bou Arréridj, actuellement quatrièmes au classement de la Ligue 2 Mobilis, sera à l'affiche de la 15e journée, prévue demain et qui s'annonce à l'avantage du leader, l'AS Aïn M'lila, appelé à recevoir le GC Mascara (10e), au moment où ses principaux concurrents pour l'accession, le MO Béjaïa et le RC Relizane joueront en déplacement, respectivement chez le MC Saïda et le CRB Aïn Fakroun. L'ASO et le CABBA sont actuellement ex aequo au pied du podium avec 24 points chacun, mais une victoire vendredi, pour le compte de cette dernière journée de la phase aller, les relancerait de plus belle dans la course à la montée en Ligue 1, surtout si ce succès coïncide avec un faux pas des 2e et 3e qui évolueront à l'extérieur. Des déplacements difficiles, car le MOB ira chez le MCS (10e) qui a besoin de points pour se maintenir hors de la zone de turbulence, alors que le CRBAF se trouve en plein dedans, puisqu'il est lanterne rouge, avec seulement dix unités au compteur, faisant qu'il doit profiter de l'avantage du terrain et du soutien du public pour essayer de gagner et poursuivre son opération maintien. Un objectif loin d'être compromis, car les «Tortues» ne comptent actuellement que trois longueurs de retard sur le premier club non-relégable, le

MC El Eulma (13e/13 pts) et ce dernier aura un déplacement difficile à effectuer ce week-end, à savoir à Skikda, où la JSMS (6e, 23 pts) voudra sûrement se relancer dans la course à l'accession. De chauds duels qui, même à distance, devraient profiter au leader, l'ASAM, car susceptible de tirer un avantage d'une éventuelle neutralisation entre ces différents clubs et prendre ainsi le large, surtout qu'il aura la chance de recevoir au cours de cette 15e journée. Un match où de surcroît le succès s'annonce largement à la portée des Rouge et Noir, car appelés à accueillir le GCM (10e, 15 pts), même s'il a retrouvé quelques couleurs dernièrement, comme en témoigne son dernier succès contre la JSM Béjaïa (2-1). Le club de Yemma Gouraya sera le seul à évoluer à huis clos ce week-end, contre le WA Tlemcen. Une situation qui devrait compliquer sa mission, lui qui a cédé énormément de terrain au cours des dernières semaines et qui occupe actuellement une modeste 8e place, avec 21 points. Les débats s'annoncent tout aussi palpitants dans le bas du tableau, particulièrement entre le CA Batna (14e) qui reçoit l'Amel Boussaâda (12e) dans un match à «six points» qui se présente donc comme un duel direct pour le maintien. Le même objectif sera visé par le RC Kouba (avant-dernier, 10 pts) en accueillant l'ASM Oran (7e, 22 pts) au stade du 20-Août 1955, au risque de voir les autres mal classés prendre trop d'avance.