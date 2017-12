COUPE D'AFRIQUE DES CLUBS DE BASKET-BALL Le GSP en quête de rachat

Le GS Pétroliers s'est incliné devant Sport Libolo e Benfica (Angola) sur le score de 84 à 87 (mi-temps: 42-35), avant-hier pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la 32e édition de la coupe d'Afrique des clubs champions de basket-ball (messieurs), organisée du 11 au 20 décembre à Radès en Tunisie. Les résultats des quatre quart-temps ont été comme suit: 27-12,15-23, 24-28 et 18-24. Les Pétroliers s'étaient imposés lors de la première journée, disputée lundi, face au Ferroviario da Beira (Mozambique) sur le score de 104 à 80. Le GSP occupe provisoirement la deuxième place avec trois points, alors que Sport Libolo e Benfica pointe à la première place avec 4 points. Les Pétroliers devaient jouer leur troisième match hier face aux Gombe Bulls du Nigeria, alors que la 4e journée est prévue demain devant l'ASB Mazembe de RD Congo (13h30), avant de conclure le premier tour face au représentant tunisien de l'US Monastir (15h45), samedi. Le groupe A est composé de l'Etoile sportive de Radès, club organisateur, de New Generation (RD Congo), de City Oilers (Ouganda), d'InterClube (Angola), de Kano Pillars (Nigeria) et de l'AS Salé (Maroc). Au terme du premier tour qui s'achèvera samedi prochain, les quatre premiers de chaque groupe seront qualifiés aux quarts de finale prévus le lundi 18 décembre. Les demi-finales seront disputées le mardi 19 décembre et la finale se déroulera le lendemain.