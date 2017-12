KV COURTRAI Ouali buteur en coupe de Belgique

L'équipe de Courtrai n'a fait qu'une bouchée de La Gantoise avant-hier soir lors des quarts de finale de la coupe de Belgique (4-1, mi-temps: 3-1). Idir Ouali, auteur du deuxième but courtraisien - son troisième dans l'épreuve -, a disputé toute la rencontre, tandis que l'international Youcef Attal, de retour de blessure, n'était pas concerné par la partie. La formation dirigée par Glen De Boeck est la première équipe à décrocher son billet pour les demi-finales. La rencontre démarra tambour battant et les Courtraisiens ouvrirent la marque via Lucas Rougeaux (6e), avant que Mamadou Sylla n'égalise 120 secondes plus tard (7e). En regain de forme depuis l'arrivée de Glen De Boeck comme entraîneur, Courtrai en voulait plus que les Gantois et Idir Ouali redonna l'avance aux locaux (24e). La première période était totalement à l'avantage du KVK et Abdul Ajagun, d'une reprise de volée croisée en pleine lucarne, inscrivit le 3-1 peu avant le repos (40e). En deuxième période, la formation courtraisienne géra son avance et planta même un quatrième but via Jovan Stojanovic (74e). Un but qui venait encore un peu plus saler l'amende pour les hommes d'Yves Vanderhaeghe qui quittent la coupe de Belgique au stade des quarts de finale.