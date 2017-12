LEICESTER CITY Sporting Lisbonne veut récupérer Slimani

D'après le média portugais Abola, la direction du Sporting Lisbonne suivrait de près la situation difficile d'Islam Slimani qui ne joue plus à Leicester et qui est même régulièrement mis hors des 18 par Claude Puel. Un retour de Slimani au Portugal serait donc espérée selon la presse portugaise même si financièrement parlant l'opération s'annonce très compliquée. Le Sporting Lisbonne cherche à renforcer pendant le mercato hivernal sa ligne offensive où il ne dispose pas de beaucoup d'options, constituée de Bas Dost et Doumbia, a précisé le journal. D'après la presse anglaise, Slimani qui ne joue pas régulièrement à Leicester est également convoité par Newcastle et Watford. Arrivé au Sporting en 2013 en provenance du CRB, Islam Slimani a marqué 57 buts durant les trois saisons passées dans ce club. Il a été transféré en août 2016 pour Leicester pour la coquette somme de 35 millions d'euros devenant ainsi le joueur algérien le plus cher de l'histoire.