LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE 2018 L'ESS et le MCA fixés sur leurs adversaires

L'ES Sétif, championne d'Algérie en titre, affrontera les Centrafricains de l'Olympic de Bangui au tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique, selon le tirage au sort effectué hier au siège de la CAF au Caire.

Le match aller se jouera à Sétif alors que la seconde manche se jouera à Bangui.

Le vainqueur de cette double confrontation prévue en février prochain rencontrera en 16es de finale (mars 2018) le vainqueur de la double confrontation entre les Libyens d'Al-Tahadi et les Ghanéens d'Aduana Stars. Le MC Alger, l'autre représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, sera opposé aux Congolais de l'AS Otoho. Le match aller se déroulera en déplacement alors que le seconde manche est prévue à Alger. En cas de qualification, le Doyen qui renoue avec cette compétition après plusieurs années d'absence, affrontera en 16es de finale le vainqueur de la double confrontation entre un club malien désigné par «Mali B» selon la CAF, et les Nigérians de MFM FC. Cinq clubs sont exemptés du tour préliminaire, il s'agit d'Al-Ahly (Egypte),

WA Casablanca (Maroc, tenant du titre),

TP Mazembe (RD Congo), l'ES Sahel (Tunisie) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud). Les tours à élimination directe se dérouleront en février et mars 2018 alors que la phase de poules commencera en mai avec le déroulement d'une seule journée, suivie d'une pause de deux mois avant la reprise de la compétition fin juillet après le Mondial 2018 en Russie. La CAF avait annoncé plus tôt cette année que les compétitions de clubs seraient alignées sur la saison européenne (d'août à mai) mais pour le moment aucune décision n'a été prise à ce sujet.