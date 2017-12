NAPLES Ghoulam arrière gauche le plus influent d'Europe

Selon une étude du CIES, l'international algérien Faouzi Ghoulam est l'arrière gauche le plus influent, parmi les cinq grands championnats européens. Le CIES-Observatoire du football, institut de recherches indépendant, basé à Neuchâtel (Suisse), s'est intéressé aux éléments les plus influents des cinq grands championnats européens, poste par poste. Avec comme pré-requis le fait qu'ils aient joué au moins 720 minutes cette saison. L'étude se base sur les performances individuelles avec des critères d'évaluation comme la récupération, la percussion et la finition, affinés en fonction du secteur de jeu. Faouzi Ghoulam se retrouve en tête des arrières gauches des cinq grands championnats aux côtés de joueurs prestigieux à l'instar de Neymar, Messi ou encore Verratti. Une belle reconnaissance pour le joueur qui se remet de sa blessure et qui a prolongé récemment avec Naples.