RALLYE «CHALLENGE SAHARI INTERNATIONAL» Bunel et Cici dominent le classement général

Les résultats du classement général des six premières étapes de la compétition «Rallye Sahari» qui s'est déroulée entre la commune de El Aricha-Tiout-Taghit-Benni Abbas-Taghit, ont donné vainqueurs le Français Thierry Pinial et l'Italien Paolo Cici, dans leurs catégories respectives «4x4» et «auto». Le Français Thierry Bunel et son assistante Sofie Bunel ont signé un temps de 11:06,47 dans la catégorie «4x4», l'italien Paolo Cici est arrivé quant à lui premier dans la catégorie «moto» avec un temps de 7:49,57. Le classement général des catégories «quad» et «SSV», a été dominé par les Algériens, Mohamed Islam Saib (Racing Team Laghouat) avec un temps de 9:37,06 et les deux frères Mehdi et Abdelhamid Ouzane (13:55,23). Le jeune Saib a terminé seul les six étapes après le retrait de six participants suite à des pannes mécaniques et accidents divers. Le duo italien Miti Merino et Massolini Andréa a remporté la première place du classement des deux seuls camions participant aux six étapes de la compétition avec un temps de 20:15,03 suivi du duo composé de la Française Rimondi Aurélie et de l'Algérien Ahmed Ben Bekhti (12:19,25). Seize motos, trois quad et six motos se sont retirés des six étapes de la compétition.