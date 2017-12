LA FIFA SANCTIONNE LE NIGERIA ET DONNE LA VICTOIRE À L'ALGÉRIE Les bourdes s'enchaînent à la FAF

Par Lounès MEBERBECHE -

Le président de la FAF et le SG de l'instance fédérale

Et si ce match était important pour la qualification au rendez-vous russe? Cela aurait pu faire l'affaire de l'EN algérienne, alors qu'elle n'a même pas formulé des réserves techniques. Mais comment la FAF aurait pu établir cette procédure technique alors qu'elle ne s'est même pas rendu compte de cette faille!

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la sélection algérienne vient de s'imposer finalement contre le Nigeria sans pour autant gagner sur le terrain, et ce un mois après avoir disputé ce match contre les Super Eagles. Non ce n'est pas une blague, mais c'est le constat que vient de faire la FIFA et qui permet aux Verts de quitter les éliminatoires du Mondial 2018 avec quatre points, et donc une victoire sur tapis vert. Pour ceux qui ne connaissent pas les détails de cette affaire, voici donc les faits. La Fédération nigériane de football a été sanctionnée par la FIFA pour avoir aligné un joueur inéligible lors de la rencontre entre l'Algérie et le Nigeria (1-1), qui s'est déroulée le 10 novembre dernier au stade Mohamed-Hamlaoui de Constantine pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, en attribuant la victoire aux Verts sur le score de 3 à 0. La sanction est liée au fait que le joueur nigérian Abdullahi Shehu n'a pas purgé la suspension automatique d'un match qui lui a été imposée pour avoir écopé deux avertissements lors de deux matchs différents de la même compétition, a précisé la même source. Le match est donc déclaré perdu par forfait, ce qui est synonyme de victoire 3-0 pour l'Algérie, a précisé l'instance dirigeante du football mondial sur son site officiel. La Fédération nigériane de football devra également s'acquitter d'une amende de 6 000 francs suisses (environ 5 100 euros), a indiqué la FIFA. Cette décision n'a, toutefois, aucune incidence sur le résultat de la compétition préliminaire de la Coupe du monde dans la mesure où le Nigeria était déjà qualifié et l'Algérie déjà éliminée avant ce match. Avec cette sanction, le Nigeria termine en tête du groupe B avec 13 points tandis que l'Algérie termine malgré les trois points, bon dernier avec 4 unités. La Zambie est 2e avec 8 points, suivie du Cameroun et ses 7 points. Seulement, et si ce match était important pour la qualification au rendez-vous russe? Cela aurait pu faire l'affaire de l'EN algérienne, alors qu'elle n'a même pas formulé des réserves techniques. Mais comment la FAF aurait pu engager cette procédure technique alors qu'elle ne s'est même pas rendue compte de cette faille! Même dans le football amateur, le secrétaire général d'un club prépare son match en faisant une petite recherche sur l'adversaire de son équipe en termes de cartons, de suspensions et de menaces de sanctions. Seulement, les responsables de l'EN n'ont pas eu le flair de préparer cette affiche pour un match qui était beaucoup plus considéré comme une joute amicale. Cette nouvelle bourde vient s'ajouter à une longue série qui en dit long sur l'amateurisme et l'anarchie qui règnent au sein de la FAF, si on lie celle-ci aux «scandales» DTN, arbitrage, tweet sur les joueurs franco-algériens, gestion de la sélection nationale, recrutement et indemnisation de Lucas Alcaraz, divergences au sein du BF, enquête sur les Ligues, ratage de l'intronisation de Ould Zmirli au sein du Bureau exécutif de la CAF..., etc. et enfin ce symposium qui sonne beaucoup plus comme un séminaire qu'un rendez-vous pour la prise de décisions fermes et exécutables. Un feuilleton interminable qui risque de s'allonger lors de la phase retour de cette saison 2017-2018 avec un impact direct sur la crédibilité du football algérien en général et de la FAF en particulier.