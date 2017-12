LIGUE 1 MOBILIS-15E JOURNÉE:JSK-MCO, JSS-MCA ET DRBT-CRB DEMAIN Beaux duels à Tizi Ouzou et à Béchar

Par Lounès MEBERBECHE -

Les Canaris sommés de rebondir à domicile

Parmi les belles affiches programmées pour ce week-end, on relèvera ces deux matchs qui ont pris l'habitude d'offrir du beau spectacle et dont les points mis en jeu seront importants lors du décompte à la mi-saison.

Ce week-end sera marqué par le déroulement de la 15e et ultime journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, avant de laisser place à la trêve hivernale qui servira aux clubs de recharger leurs batteries et bonifier leurs effectifs, en prévision de la phase retour. Ce dernier round, qui débutera demain, se poursuivra samedi et sera décisif pour les places sur le podium mais aussi pour les places de relégables. Parmi les belles affiches programmées ce week-end, on relèvera deux matchs qui ont pris l'habitude d'offrir du beau spectacle et dont les points mis en jeu seront importants lors de ce décompte à la mi-saison. Le premier beau match à suivre se jouera au stade du 1er-Novembre à Tizi Ouzou, lorsque la JS Kabylie accueillera le MC Oran. Ce match est prévu à 16h entre deux formations en quête de points pour remonter au classement et boucler la phase aller sur une bonne note. Du côté des Canaris, classés à la 12e place avec 16 points au compteur, sont menacés directement par le spectre de la relégation et auront à coeur d'offrir à leur fervent public une victoire qui leur permettra de souffler et de quitter la zone rouge. Quant aux Hamraoua, positionnés à la 6e place avec 21 unités, les capés du coach tunisien Moez Bouakkaz ont souvent réussi leur voyage en Kabylie et tenteront cette fois-ci de damer le pion à leurs adversaires afin de finir en beauté cette phase aller après les multiples difficultés connues en début de saison. L'autre affiche prévue demain opposera la JS Saoura au Mouloudia d'Alger, à Béchar, à 18h. La JSS, dauphin du leader constantinois, avec 26 points au compteur, tentera de préserver sa suprématie à domicile face au MC Alger bien positionné à la 5e place avec 22 unités. Ce match promet d'être intense vu la qualité des deux formations qui aspirent à rester dans le haut du tableau. Les joueurs de Fouad Bouali, mené par l'excellent attaquant Djallit, veulent confirmer leur excellent parcours et terminer la phase aller à la seconde place, alors que les Mouloudéens veulent confirmer leur réveil enregistré à Bel Abbès et ramener au moins le match nul du Sud pour rester collés au podium. Le coach des Vert et Rouge, Bernard Casoni, promet une belle surprise afin de revenir, selon ses propres dires, pourquoi pas avec la victoire. Une mission délicate surtout que l'on connaît la valeur des Sudistes chez eux, réputés pour être intraitables devant leurs supporters. Enfin, le troisième match programmé demain opposera le DRB Tadjenanet au CR Belouizdad, à 15h. Le Chabab, qui traverse une profonde crise financière laquelle secoue le club depuis l'entame de la saison, reste tout de même scotché à la 7e place avec 18 points, aura à coeur de rebondir à Tadjenanet après la défaite surprise à domicile lors du derby algérois face à son voisin, le NA Hussein Dey (2-0). Le Difaâ, pour sa part, positionné à la 13e place avec 14 unités, n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut éviter de tomber dans la zone des relégables. Au lendemain de ces trois matchs, cinq autres affiches sont programmées pour ce dernier round, à savoir USM Blida-USM Alger, USM El Harrach-US Biskra, NA Husseïn Dey-O Médéa, USM Bel Abbès-

ES Sétif et enfin Paradou AC-CS Constantine.