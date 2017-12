«RENOUVEAU DU FOOTBALL ALGÉRIEN» Ce que propose le symposium

Cent soixante-trois recommandations ont été formulées par les huit ateliers sur les thèmes retenus lors des travaux du symposium sur le «Renouveau du football algérien», qui a pris fin avant-hier soir après deux jours de concertations et de débats, au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal au Club des Pins (Alger). Les 163 recommandations sont reparties comme suit, sur les huit thématiques programmées pour des débats au cours de ce symposium: la formation et le développement (31 recommandations), le football amateur (19), le professionnalisme, le financement, le sponsoring et les droits TV (21), l'arbitrage (7), la moralisation du football et la lutte contre la violence (18), la problématique des infrastructures (13), les réformes juridiques et les relations avec les médias et les institutions (17) et enfin la médecine du football et la lutte antidopage (37). A l'issue de ces résultats, le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a estimé que ce symposium a été une «réussite» avant d'ajouter que les recommandations seront étudiées par le Bureau fédéral lors de sa réunion le 25 décembre. «Je peux vous assurer que le symposium pour le renouveau du football algérien a été une réussite. Plusieurs recommandations seront débattues par les membres du Bureau fédéral lors de sa prochaine réunion le 25 décembre, a-t-il donc précisé. Je pense que la majorité des recommandations des différents ateliers sont applicables mais certaines ne sont pas du ressort de la FAF», a indiqué Zetchi à l'issue de ce symposium où quelque 500 personnes (techniciens, experts et anciens joueurs toutes générations confondues) ont participé à ce rendez-vous de deux jours placé sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. D'autre part, le premier responsable de la FAF a annoncé qu'une série de réunions avec le ministre de la Jeunesse et des Sports sont prévues prochainement pour étudier les différents dossiers et prendre les décisions les plus urgentes.



Voici une lecture synthétique des recommandations par thème:



Formation & Développement:

L'intégration des cursus sport/étude au sein des clubs.

La création d' une commission de réflexion sur la formation au sein de la FAF.

L'aide des clubs et leur accompagnement à créer leurs propres centres de formation.

La formation des formateurs qui se chargeront de la formation des entraîneurs.

L'orientation des clubs vers l'application d'un contenu de formation fourni par la DTN.

Etablissement d'un bilan du championnat professionnel pour les orientations à terme.

L'association des techniciens au pouvoir de décision.

la relance du Collège technique national.

Imposer un DTS par la FAF au sein de la structure des clubs.

Relancer le concours du jeune footballeur.

Protéger l'entraîneur algérien par rapport à l'étranger en exigeant la licence UEFA PRO afin d'exercer dans le championnat d'Algérie.

Création d'une Fédération de football de masse.

Restituer la gestion des jeunes catégories aux clubs amateurs.

Et enfin, organiser des journées d'études et d'évaluations périodiques.



Football amateur:

Mise en place du statut-type du CSA spécifique au football amateur.

Accélération de la mise en place des textes d'application de la loi cadre N° 12/06 du 12/01/2012 relative aux associations.

Mise en place d'un système de compétition réduisant les distances, notamment pour les club du Sud.

Mise en place par la FAF et le MJS d'un mécanisme de soutien matériel et financier aux clubs formateurs particulièrement dans les jeunes catégories.

Création d'une 9e ligue régionale.

Création d'un Fonds national financier de péréquation de soutien au football amateur (Ligues de wilaya).

Etablissement de licences pluriannuelles de 3 années pour les joueurs seniors.

Mise à disposition des infrastructures d'entraînement gratuitement pour les jeunes catégories.

Renforcer le partenariat FAF/FASU et FAF/FASS.

Et enfin stabiliser les effectifs du football féminin.



Professionnalisme, financement, sponsoring et droits TV:

Réalisation d'un audit complet des clubs.

Réduire la masse salariale des clubs actuels afin de l'intégrer dans le périmètre de la légalité au plan fiscal et social.

Instaurer des règles et procédures pour faire émerger trois statuts types de clubs: professionnel, semi-professionnel et amateur.

L'ouverture du capital social du club pourra faciliter l'investissement.

Assurer un financement adéquat durant la période de transition, tout en préconisant un traitement uniforme des dettes fiscales et sociales en contrepartie d'une redéfinition du statut du club professionnel.

Déblocage des droits TV pour honorer certaines dettes.

Mise en place d'un organe de contrôle veillant à la répartition et à la régulation des ressources du sponsoring au profit des clubs au même titre que la publicité.

Rédaction d'un nouveau cahier des charges.

Instaurer une période de transition de quatre ans facilitant une action structurante inscrite dans la durée en vue de faire émerger des clubs semi-professionnels ou professionnels viables au plan économique et sportif.

Réglementer l'accès aux postes de gestion.

Réhabilitation des organes de gestion et de contrôle.

Réviser les statuts des joueurs.

Etude-diagnostic des textes relatifs au projet de professionnalisation du football.



Arbitrage:

Renforcement de l'encadrement des arbitres par des formateurs qualifiés et formés par des spécialistes qui possèdent les compétences requises pour ce travail.

Instaurer une méthode appropriée pour lancer des opérations de recrutement au niveau scolaire ou bien faire des prospections au niveau des clubs à l'endroit des jeunes footballeurs voulant embrasser une carrière d'arbitres.

Instaurer un statut d'arbitre qui doit être reconnu par les instances de l'Etat et par la FAF.

Participation de la gente féminine dans l'arbitrage au même titre que les hommes.

Adoption d'un modèle de constitution d'une commission exécutive nationale des arbitres algériens (C.N.A.A) sous l'autorité de la FAF avec des structures décentralisées du sommet à la base dirigées exclusivement par d'anciens arbitres fédéraux et internationaux.

Révision des méthodes d'accession et de rétrogradation des arbitres.



Moralisation du football & lutte contre la violence:

Amélioration des structures sportives pour un meilleur accueil et une fluidité permanente dans l'accès, la vente de billets et l'ouverture de toutes les portes quatre heures avant le coup d'envoi des rencontres.

Solliciter des entreprises de gardiennage dont le personnel est composé de professionnels de la sécurité, habilité à maîtriser les situations de dépassement et de troubles.

Formation de stadiers spécifiquement à ce métier pour qu'ils s'occupent de la gestion de la sécurité dans les stades.

Recours à des enquêtes d'habilitation sur les candidats aux titres de président de club professionnel ou amateur, ainsi qu'à celui de responsable de comité des supporters.

Ressortir des tiroirs les recommandations issues des précédentes assises sur le football national et mesurer la possibilité ou non de les appliquer.

Sensibilisation des jeunes adolescents dans les collèges et lycées du secteur public par l'interactivité, des projections vidéo et de data show.

Définition et délimitation des responsabilités techniques des intervenants dans toute organisation d'un match de football.

Remplacement du huis clos par la domiciliation du match concerné à plus de 200 km.

Création au sein de la FAF d'une commission en charge de la prévention et de la lutte contre la violence dans les stades.

Etablissement d'une charte «Football sans violence» qui aura valeur de serment à faire signer par les présidents de club, les entraîneurs et les comités de supporters et dont la violation entraînerait la radiation pure et simple des contrevenants des activités footballistiques.



Problématique des infrastructures:

Nécessité d'une mise à niveau prioritaire et urgente des infrastructures abritant les compétitions professionnelles.

Redynamisation de la Commission nationale d'homologation des infrastructures sportives qui est en sommeil depuis 2014.

Dresser une carte nationale prospective des besoins en infrastructures sportives.

Concrétiser la réalisation des centres de formation programmés dans le cadre de la réforme du football (CIM d'avril 2010).

Engager un programme de formation en direction des gestionnaires et des agents spécialisés des stades.

Prévoir une réglementation permettant d'envisager des solutions au cas par cas pour assurer la meilleure gestion possible des infrastructures sportives quel qu'en soit le propriétaire (cession, concession, convention, contrat-bail, etc.).

Redynamiser l'éducation physique et le sport scolaire à travers une utilisation prioritaire, pendant les heures scolaires, des infrastructures disponibles



Réformes juridiques & Relations avec les médias et les institutions:

Créer une structure média (département Communication), au niveau de la FAF, de la Ligue et des clubs.

Amélioration des conditions de travail du journaliste dans les stades de football (cabine de presse, sécurité, etc.) pour les médias audiovisuels.

Etablir une carte d'accréditation annuelle pour les journalistes sportifs par la FAF sur la base d'un dossier.

Obliger les clubs à organiser des conférences de presse d'avant-match, 24 heures avant la compétition et après le match.

Créer des passerelles avec la Fédération du sport scolaire FASS et du sport universitaire FASU pour la prise en charge et suivi des footballeurs de l'élite.

Créer une Ecole supérieure des sciences et technologies du sport.

Respect et réactivation de la convention liant les caisses de sécurité sociale et les clubs de football pour les cotisations et la couverture sociale des joueurs.

Etablissement d'une convention collective de branche entre les clubs et les joueurs entraîneurs sous l'arbitrage de la FAF, pour en faire un cadre juridique pour l'établissement des contrats.

Etablissement par la FAF annuellement une liste d'experts - arbitres choisis par les parties en litige à l'effet de les représenter auprès du Tribunal arbitral des sports (TAS) afin de garantir les droits de chaque partie.



Médecine du football & lutte antidopage:

Il est primordial de relancer le fonctionnement des infrastructures médicales existantes (CNMS, CRMS, Antennes de wilayas et unités médicales OPOW), conformément aux textes du MJS, en les dotant d'un organigramme et en définissant leurs rôles.

Le club professionnel doit disposer d'installations médicales dotées de tous les équipements médicaux et techniques requis, répondant à l'exigence du dossier médical d'aptitude, de suivi et de récupération du sportif.

Disposer d'équipements médicaux nécessaires pour traiter les accidents et les situations d'urgences vitales sur le terrain (ECG, DAE, sac de secours).

Contenir, outre le contenu actuel, l'historique vaccinal du joueur conformément au règlement sanitaire international (RSI 2005) et au programme national de vaccination

Respecter la périodicité de certains examens spécialisés proposés et à soumettre pour appréciation par la CMF.

Le dossier médical ainsi défini s'applique aussi au football féminin et au Futsal.

L'établissement du carnet de santé du footballeur, non prévu par la réglementation, est souhaitable permettant la délivrance de ce certificat médical d'aptitude.

Le dossier médical de l'arbitre doit répondre aux mêmes exigences que celui du joueur professionnel, à l'exception de l'épreuve d'effort qui sera demandée tous les deux ans à partir de l'âge de 35 ans et plus.

Un dossier médical similaire est proposé pour le staff technique

Le club amateur doit disposer d'un minimum d'équipements en soins de base et de suivi de préparation du joueur.



Dopage:

Conformité à la Commission nationale antidopage (CNAD) et au Code mondial (AMA) et de la FIFA.

Introduction des règles antidopage dans les statuts des clubs.

Formation d'éducateurs antidopage.

Création d'une plate-forme de gestion d'information «ADAMS» au sein de la FAF.

Introduction du module de médecine du sport dans le cursus de formation médicale.

Formation continue pour l'ensemble de l'encadrement médical.

S'assurer que les organisateurs des matchs de la FAF fournissent non seulement aux joueurs, mais également aux officiels des équipes, des équipements et des installations médicales pour prendre en charge les accidents de terrain.

Toutes ses recommandations doivent donc être réétudiées par qui de droit afin d'établir une feuille de route pour leur application progressive et selon le degré d'urgence. Mais, il faut convenir que ce qui a été proposé est un véritable «rêve», car au vu des conjonctures, il est vraiment très difficile d'arriver à cet idéal, alors rêvons...