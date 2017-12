CHAMPIONNAT INTERCLUBS DE NATATION Début des compétitions à la piscine de Bab Ezzouar

Le Championnat national interclubs de natation (garçons et filles) en petit bassin, a débuté hier à la piscine «Baha M'hamed» de Bab Ezzouar (Alger), avec la participation de quelque 442 athlètes dont 153 filles, représentant 32 clubs de 10 ligues des différentes régions du pays.

La ligue d'Alger est la plus représentée avec 14 clubs, Sétif (5 clubs), Oran (4 clubs), Tlemcen et Tipasa (2 clubs), Béjaïa, Boumerdès, Jijel, Batna et Blida (avec un club).

Le programme du Championnat, prévu en deux jours (vendredi et samedi) propose les mêmes épreuves en garçons et filles: 50 m, 100m, 200m, 400m, 800m (nage libre) et 4x50m (nage libre mixtes), 50m, 100m, 200m, (Dos), 50m, 100m et 200m (Brasse), 50m, 100m et 200m (Papillon), 100m, 200m et 400m (quatre nages) et 4x50m (quatre nages mixte).

La journée d'hier sera marquée par le déroulement de plus grand nombre d'épreuves, soit un total de 24, alors que celle d'aujourd'hui, clôturant, le championnat, verra la tenue de 12 seulement.

Après la fin du Championnat interclubs de natation, il sera établi un classement aux points des nageurs et de leurs clubs et chaque épreuve aura son pointage particulier alors que le titre sera décerné aux clubs ayant totalisé le plus grand nombre de points.

Le Championnat à caractère collectif aura comme objectif d'évaluer le travail entrepris par les clubs, notamment dans le domaine de la formation.

Les techniciens présents sur les lieux s'attendent à de bons chronos, surtout par les internationaux et d'autres nageurs et nageuses qui peuvent émerger du lot et taper aux portes des sélections nationales.