COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS Le tour préliminaire fixé du 9 au 11 février 2018

Le tour préliminaire (aller) des deux compétitions africaines interclubs: Ligue des champions d'Afrique et coupe de la Confédération africaine (CAF) est fixé aux 9, 10, et 11 février 2018, a-t-on appris avant-hier auprès de Mahfoud Kerbadj, membre de la commission des compétitions de la CAF. «Les matchs aller du tour préliminaire se joueront le week-end des 9, 10 et 11 février, alors que la seconde manche aura lieu les mardi 20 et mercredi 21 février», a indiqué Kerbadj, également président de la Ligue de football professionnel (LFP). En Ligue des champions, l'Algérie sera représentée par l`ES Sétif, championne d'Algérie en titre, qui affrontera au tour préliminaire les Centrafricains de l'Olympic de Bangui, selon le tirage au sort effectué mercredi au Caire. Le match aller se jouera à Sétif alors que la seconde manche se jouera à Bangui. Le MC Alger, le second représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, sera opposé aux Congolais de l'AS Otoho. Le match aller se déroulera en déplacement alors que la seconde manche est prévue à Alger. En coupe de la Confédération, l'Algérie aura deux clubs en lice: l'USM Alger, exemptée du tour préliminaire, et le CR Belouizdad qui affrontera les Maliens de Djoliba.

Les Belouizdadis joueront le match aller en déplacement, avant accueillir les Maliens en seconde manche. En cas de qualification, le Chabab sera opposé en 16es de finale, en mars 2018, aux Zambiens de Nkana. Les Usmistes rencontreront en 16es de finale le vainqueur du duel entre Manga Sport (Gabon) et l'AS Maniema (RD Congo). Le match aller se jouera à l'extérieur alors que la seconde manche aura lieu à Alger. «Une journée de la phase de poules se jouera en mai prochain, soit les 4, 5, et 6 avant que les deux éprouves n'observent une pause en raison du déroulement de la Coupe du monde 2018 en Russie (14 juin-15 juillet). La reprise se fera les 17 et 18 juillet avec le déroulement de la 2e journée», a précisé Kerbadj, soulignant que les quarts de finale se joueront à partir de septembre 2018 alors que la finale aura lieu en novembre (aller, 2, 3, 4 novembre, retour 9, 10, 11 novembre).