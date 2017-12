DOMICILIATION AU STADE DU 5-JUILLET Feu vert de l'OCO pour jouer deux matchs par semaine

L'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf a fini par donner son accord pour la programmation de deux matchs en l'espace d'une semaine au stade du 5-Juillet lors de la phase retour de la Ligue 1 Mobilis, a annoncé hier le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud Kerbadj. «L'OCO est revenu sur sa décision initiale de n'abriter qu'un seul match par semaine. Lors de la phase retour et selon le calendrier, l'enceinte olympique abritera un match le jeudi et l'autre fixé au samedi», a indiqué le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition à la radio nationale. La LFP a été destinataire d'une correspondance de l'OCO Mohamed-Boudiaf lui demandant de ne programmer qu'un seul derby algérois par semaine, afin de préserver l'état de la pelouse.

La pelouse du grand stade de la capitale s'était sérieusement détériorée en début de saison, obligeant la tutelle à prendre la décision de fermer cette infrastructure après avoir abrité quelques rencontres, dont celles du MC Alger et de l'USM Alger dans le cadre des coupes africaines interclubs. La pelouse de l'enceinte olympique a bénéficié de travaux de réhabilitation et le stade a rouvert le 14 novembre dernier à l'occasion du match amical de l'Equipe nationale face à la Centrafrique (3-0). Kerbadj a encore une fois regretté «l'absence d'infrastructures dignes au niveau de la capitale», soulignant que sa structure a éprouvé des difficultés pour domicilier les six clubs de la capitale évoluant en Ligue 1. «Nous manquons d'infrastructures dignes capables d'abriter des rencontres de football à Alger, à l'exception du stade du 5-Juillet. J'appelle les autorités locales à réhabiliter les stades de Rouiba et de Koléa qui avaient pourtant abrité de belles affiches par le passé, et qui peuvent constituer des solutions de rechange», a-t-il conclu.