FC BOLOGNE Taïder pas d'accord pour prolonger son contrat

Le FC Bologne n'a pas trouvé un accord avec le milieu international algérien Saphir Taïder en vue d'une prolongation de contrat, alors que le joueur, sous contrat jusqu'en 2019, pourrait quitter son club dès cet hiver, a rapporté avant-hier la presse locale. L'entourage de l'international algérien

(25 ans) a donc initié des échanges avec deux clubs allemands (Hambourg et Francfort) et deux autres turcs (Fenerbahçe et Istanbul Basaksehir) dans l'optique d'un possible transfert lors du prochain mercato, précise la même source. Le joueur qui a fait l'essentiel de sa carrière en Italie, avait connu une mauvaise expérience en Angleterre en 2014 quand il s'était engagé avec Southampton avant de le quitter en pleine période d'intersaison pour rejoindre Sassuolo. Il n'avait pas été retenu pour les deux derniers matchs de l'Equipe nationale, face au Nigeria, gagné sur tapis vert (3-0), en clôture des qualifications de la Coupe du monde 2018 et en amical face à la Centrafrique (3-0).