FC PORTO Casillas vers la MLS?

Deux ans et demi après son arrivée sur les bords du Douro, Iker Casillas (36 ans) ne devrait pas terminer la saison avec les Dragons du FC Porto. Mis sur la touche par Sergio Conceição, l'expérimenté gardien espagnol est sur le départ. Et selon le quotidien AS, l'ancien joueur et capitaine du Real Madrid pourrait rebondir en Major League Soccer. En effet, le média précise que Casillas aurait des touches avec le Chicago Fire de Bastian Schweinsteiger. Affaire à suivre.