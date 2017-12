FESTIVAL ÉQUESTRE DU DAHRA À MOSTAGANEM Ouverture de la 19e édition

La 19ème édition du festival équestre du Dahra a débuté avant-hier au centre équestre de Sayada à Mostaganem, avec le déroulement des épreuves de la coupe d'Algérie par équipes seniors, avec la participation de plus de 64 cavaliers et cavalières de 16 clubs du pays. La cérémonie d'ouverture de cette manifestation sportive, organisée par la Fédération algérienne d'équitation en collaboration avec l'association «Farès mostaghanemi» et la ligue de wilaya, a été présidée par les autorités locales en présence des familles des concurrents et des amateurs de cette discipline.

Cette épreuve seniors, où chaque équipe est représentée par 4 cavaliers titulaires de 1er degré minimum enfourchant des chevaux de 6 ans, comporte deux tours éliminatoires qui seront disputés en deux phases sur des obstacles de 1,20 mètre.

Les huit meilleures équipes ayant obtenu le plus petit nombre de pénalités sur les deux manches seront qualifiés pour la finale prévue aujourd'hui. Au courant de la semaine prochaine, aura lieu la première édition de la coupe d'Algérie juniors par équipes, destinée aux cavaliers et cavalières âgés de 15 à 18 ans et chevaux de 5 ans. Ce festival équestre du Dahra sera clôturé en fin décembre avec les épreuves de la coupe d'Algérie par équipes cadets.