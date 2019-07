Près de 300 personnes ont été interpellées dans la nuit de dimanche à lundi lors d’incidents en marge des célébrations, en France, de milliers de supporters de l’EN algérienne après sa qualification la finale de CAN. La liesse a cédé la place à des heurts avec les forces de l’ordre, qui se sont poursuivis jusque tard dans la nuit, à Paris, mais aussi à Lyon (Centre-Est) et Marseille (Sud-Est). Au total, 282 personnes ont été interpellées, dont 249 ont été placées en garde à vue, a indiqué hier le ministère français de l’Intérieur. Ces interpellations sont « essentiellement » liées aux incidents en marge des célébrations de la victoire de l’Algérie, mais comptent aussi certains débordements de festivités du 14-Juillet, fête nationale française souvent émaillée de heurts. Jeudi dernier, les rassemblements de supporters célébrant la victoire de l’Algérie en quart de finale avaient été ternis par des incidents, notamment dans le quartier des Champs-Élysées où des commerces avaient été dégradés et pillés.