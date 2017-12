LEICESTER CITY Encore un super goal de Mahrez

Quatrième victoire de suite pour Leicester, cette fois à Southampton, et un Mahrez en feu, encore une fois c'est lui qui marque le premier but et quel but. Dès la 11e minute, sur une contre-attaque qu'il enclenche lui-même depuis son camp, il trouve un relais avec Okazaki, qui lui repasse le ballon près du rond central. Il glisse, mais il se relève et va encore une fois piquer au centre, contourner tous ses adversaires, avant de placer une frappe croisée imparable. C'est pratiquement le même but que celui qu'il a inscrit à Newcastle la semaine dernière. Par la suite, Okazaki, suite à un corner de Mahrez et une frappe contrée, doublera la marque (32'). Même chose six minutes plus tard, un coup franc exécuté par Mahrez, qui finit par un but d'Andy King (38'). 0-3 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux vont sauver l'honneur par Yoshida (61'), mais encore une fois Mahrez lance en profondeur Vardy sur le côté, qui centre pour Okazaki auteur du quatrième but (69'). Mahrez est remplacé à la 72e minute de jeu, Leicester s'impose 1-4. Pour Mahrez, c'est le 5e but en Premier League et son 6e but en moins de deux mois.