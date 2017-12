LILLE OSC Benzia évoque la menace de la relégation

L'attaquant international algérien de Lille OSC Yassine Benzia a relevé avant-hier l'urgence de sortir l'équipe de la zone de relégation, à deux jours du déplacement à Dijon dans le cadre de la 17e journée du championnat. «Pas mal de matchs se sont joués sur des détails. Donc, l'urgence est de vite sortir de ce classement (18e). L'idéal serait de prendre six points à Dijon (ce soir) et contre Nice (mercredi). Avec un minimum de quatre points pour pouvoir souffler et repartir après la trêve, il nous faudra beaucoup de mordant», a affirmé le joueur algérien au site du quotidien sportif L'Equipe. Le club du Nord qui reste sur une défaite en déplacement face au leader du Paris SG (3-1) occupe la 18e place avec 18 points devant Angers (19e, 15 pts) et Metz (20e, 5 pts). «Si nous ne sommes pas optimistes pour nous-mêmes, personne ne le sera. On sait nos qualités.

Il n'y a pas énormément de choses qui nous séparent de la première partie du tableau. Le classement est très serré», a-t-il ajouté. Les Lillois se sont fait éliminer mercredi soir par Nice en 8es de finale de la coupe de la Ligue (1-1, aux tab 3-2). La direction nationale du contrôle de gestion (Dncg), le gendarme financier du football français, a annoncé mardi dernier sa décision d'interdire le recrutement au club lillois lors du mercato d'hiver.