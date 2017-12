SARRI, COACH DE NAPLES "On doit être patient avec Ounas"

Interrogé sur le faible temps de jeu accordé à Adam Ounas depuis le début de saison, l'entraîneur de Naples, Maurizio Sarri, s'est exprimé en conférence de presse. «Ce qui manque à Ounas pour être titulaire? Regardez un joueur comme Douglas Costa. Il arrive du Bayern Munich et Massimiliano Allegri ne commence à le titulariser qu'au mois de novembre, alors que c'est loin d'être un joueur manquant de qualités. Pour Ounas, on doit se montrer patient. Il a des lacunes au niveau tactique et manque de régularité. Mais sincèrement, pour un joueur de 20 ans qui vient du championnat français et qui découvre la Série A, c'est exactement le chemin qu'il est supposé suivre. Il a encore de la marge pour s'améliorer.»