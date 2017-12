TOURNOI TRI-NATIONS MAGHREB DE RUGBY (2E ÉDITION) L'Algérie débutera face à la Tunisie

La sélection algérienne de rugby affrontera son homologue tunisienne mercredi prochain (14h30) à l'occasion de son premier match comptant pour la 2e édition du tournoi tri-nations Maghreb qui aura lieu à Oujda (Maroc) du 17 au 23 décembre, selon le calendrier de la compétition publié par Rugby Afrique. L'Algérie jouera son second match face au Maroc pays hôte le 23 décembre prochain. Le match d'ouverture de ce tournoi opposera le Maroc à la Tunisie le 17 décembre sur la pelouse synthétique du stade municipal d'Oujda qui accueillera la compétition.

Le tournoi tri-nations Maghreb est organisé à tour de rôle par l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Le président de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja, a affirmé que la première édition à Oran (Algérie) en 2016 a été une «réussite à mettre au crédit des jeunes dirigeants algériens qui n'ont ménagé aucun effort», espérant que l'édition 2017 «connaîtra le même succès». «Ce tournoi est avant tout une opportunité de mieux faire connaître notre sport dans la région et de le développer au niveau du Maghreb.

Les rencontres seront d'ailleurs télévisées. C'est une occasion d'animation et de découverte pour de nombreux téléspectateurs à travers le Maghreb», a souligné Bougja. Rugby Afrique a désigné des arbitres internationaux pour diriger les matchs, et a prévu en marge de ce tournoi une formation d'arbitres encadrée par l'ancien international français, Salem Attalah.