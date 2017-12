TOURS FC Bouazza résilie son contrat

L'ancien international algérien Hameur Bouazza, a mis fin d'«un commun accord» à son contrat le liant à Tours FC, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 2 française sur son compte Twitter. Bouazza qui avait rejoint Tours l'été dernier en provenance de l'ES Sahel (Tunisie) compte 16 apparitions avec l'actuelle lanterne rouge du championnat (5 points). Outre Bouazza, le club de la Loire et du Cher s'est également passé des services du milieu défensif franco-algérien Florian Makhedjouf, sélectionné une seule fois en équipe nationale des moins de 20 ans en 2009. Bouazza (32 ans) a connu jusqu'ici pas moins de 13 clubs dans sa carrière professionnelle en championnats de France, d'Angleterre, de Turquie, d'Espagne, d'Algérie et de Tunisie. Selon le quotidien Le Parisien, Bouazza devrait s'engager dans les prochains jours avec Fleury, actuel leader de son groupe en National 2 (4e division française). Le natif d'Evry (France) n'a plus été appelé en Equipe nationale depuis 2013, alors qu'il compte 22 sélections pour 3 buts marqués.