LIGUE 1 MOBILIS - 15E JOURNÉE:PAC-CSC, USMBA-ESS ET USMB-USMA Des duels indécis pour boucler la phase aller

Par Lounès MEBERBECHE -

L'Aigle noir très attendu à la Mekerra

Certaines affiches seront déterminantes pour les places sur le podium, tandis que d'autres auront leur pesant d'or pour la course au maintien.

La 15e et ultime journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, se poursuit aujourd'hui avec au programme cinq rencontres, avec chacune des objectifs opposés. Certaines affiches seront déterminantes pour les places sur le podium, tandis que d'autres auront leur pesant d'or pour la course au maintien. Ainsi, à cette occasion, le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine en l'occurrence, sera en appel à Alger pour affronter le Paradou AC dans un match qui, sur papier, penche pour les gars de Cirta. En effet, le CSC (1er, 31 pts), tenu en échec à la surprise générale par la lanterne rouge l'USM Blida (1-1) lors de la précédente journée, tentera de se racheter à l'occasion de son déplacement à Alger pour en découdre avec une équipe du Paradou AC (7e, 18 pts), battue à Médéa (1-0). Les coéquipiers du néo-international Islam Arous seront certainement mis à rude épreuve par une équipe du CSC qui a ramené 11 points loin de ses bases. Tous les regards seront ainsi braqués sur le stade Omar-Hamadi de Bologhine. L'autre affiche prévue cet après-midi opposera l'USM Bel Abbès à l'ES Sétif dans un duel qui sera très certainement palpitant. En effet, l'Aigle noir, positionné à la 3e place avec 24 unités et battu mardi soir à domicile par l'USM Alger (1-2) effectuera un déplacement périlleux à Bel Abbès pour défier l'USMBA, qui reste coincée à la 10e place avec 17 points. La formation de la «Mekerra» tentera de mettre fin à une longue période de disette à domicile, alors que la dernière victoire dans son antre, du 24-février, remonte à la 6e journée face à la JS Kabylie (4-1). Du côté sétifien, le moral de la bande de Kheireddine Madoui n'est vraiment pas au top après cet échec à domicile et la rumeur qui donne le coach des Noir et Blanc partant vers l'ES Sahel, alors que le capitaine Abdelmoumen Djabou est lui aussi courtisé. L'autre match a enjeu aujourd'hui opposera l'USM Blida à l'USM Alger avec deux objectifs différents, mais qui reste tout de même indécis. En effet, la formation de Soustara, qui s'est replacée à la 4e place avec 23 points suite à une série de bons résultats, est appelée à confirmer, mais surtout à rester vigilante sur le terrain de la lanterne rouge de l'USM Blida, qui ne compte que huit unités et reste scotchée à la 16e case. Les Blidéens restent, en effet, sur une série de quatre matchs sans défaite et semblent plus que jamais décidés à remporter leur deuxième succès de la saison pour amorcer leur sauvetage. Le MC Oran (6e, 21 pts) sera en appel à Tizi Ouzou pour croiser le fer avec la JS Kabylie(12e, 16 pts) dans un match ouvert à tous les pronostics. L'USM El Harrach se retrouve dans la même situation aujourd'hui en accueillant l'US Biskra pour un match déterminant déjà pour le maintien en Ligue 1. Les gars d'El Mohammadia, coincé à la 15e place avec seulement neuf points où rien ne va plus, aura une belle occasion de se donner un peu d'air lors de la réception de l'US Biskra, qui souffre en bas du tableau avec 13 points et positionné à la 14e place, et qui reste un concurrent direct pour le maintien. Une victoire des Harrachis leur permettrait de revenir à un point de leur adversaire du jour, et espérer sauver leur équipe lors de la seconde partie de la saison. Enfin, le dernier match de cet après-midi opposera le NA Hussein Dey à l'Olympique Médéa pour une explication entre deux formations du ventre mou du tableau. Le Nasria, 9e au classement avec 18 points, aura l'unique objectif de battre l'OM, classé 11e avec 16 unités, pour boucler la phase aller en beauté à domicile et pourquoi pas s'accrocher à son rêve de finir sur le podium.