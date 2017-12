ATLÉTICO MADRID Le Barça confirme pour Griezmann

La Une du Mundo Deportivo était sans équivoque quant aux intentions du Barça à l'égard d'Antoine Griezmann. L'intérêt réciproque n'est pas nouveau. Même les dirigeants blaugrana confirment entre les lignes cet état de fait. L'été dernier déjà, Barcelone avait effectué le forcing en fin de mercato afin d'essayer d'avoir gain de cause auprès des dirigeants de l'Atlético Madrid pour Antoine Griezmann. Il se murmurait déjà qu'un accord pour l'année d'après était ficelé, au moins verbalement, entre les deux clubs. Et les Catalans n'ont manifestement pas changé d'avis, comme le prouve la Une du Mundo Deportivo d'avant-hier. Il y aurait donc eu un dîner entre Bartomeu et la famille du joueur afin d'aller plus avant dans la finalisation d'un accord manifestement tout proche, le club blaugrana étant tout à fait disposé à régler le montant de la clause libératoire de l'attaquant international français qui sera de 100 millions d'euros au 1er juillet prochain. Mais il n'y a pas que la presse catalane qui confirme cet intérêt, Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles, en fait (quasiment) de même. Et pour un dirigeant, cela veut dire beaucoup. «C'est possible qu'il y ait eu un rapprochement et qu'il y ait une bonne entente, une bonne relation ainsi que des conversations. On en parle, il y a des commentaires et c'est écrit ici ou là. C'est inévitable dans le monde du football. C'est le cas de Griezmann, mais il y a beaucoup de joueurs avec qui il peut y avoir des discussions, des relations en cas d'opportunité. C'est le travail du club», confie ainsi Guillermo Amor au Mundo Deportivo. Voir Antoine Griezmann sous le maillot du Barça la saison prochaine n'aura vraiment plus rien d'une surprise.