BAYERN MUNICH Sandro Wagner bavarois à partir de janvier

Le Bayern Munich a recruté à partir de janvier le buteur international de Hoffenheim Sandro Wagner, pour doubler le poste de Robert Lewandowski, a affirmé avant-hier le quotidien Bild. Les deux clubs n'ont pas immédiatement confirmé, mais l'annonce de ce transfert était attendu. «Je pense que ce sera annoncé dans la semaine ou la suivante», avait lâché il y a quelques jours l'entraîneur de Hoffenheim Julian Nagelsmann. Wagner, âgé de 30 ans, a vu sa carrière décoller tardivement, grâce à une convocation en équipe nationale en juin dernier. Il compte à ce jour cinq buts pour sept sélections. Le Bayern Munich, en tête du championnat d'Allemagne, accède ainsi à un souhait de Robert Lewandowski. Le poste d'avant-centre était le seul à n'être pas doublé au Bayern, et Lewandowski n'avait guère l'occasion de souffler, alors que son équipe joue encore sur tous les tableaux, championnat, coupe et Ligue des champions. «Ce serait bien si j'avais un peu plus de temps de repos», avait lancé fin octobre le buteur polonais. «Aucun joueur ne peut jouer 90 minutes tous les trois jours et toute la saison». Le Bayern, qui affrontera Besisktas en 8e de finale de Ligue des champions, avoue son ambition de gagner de nouveau la C1.