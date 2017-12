CAF AWARDS 2017 Brahimi écarté de la course

Mohamed Salah (Egypte), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et Sadio Mané (Sénégal) sont les trois finalistes pour le titre de joueur africain de l'année 2017, a indiqué hier la Confédération africaine de football sur son compte twitter.

Les noms des trois derniers prétendants au titre de joueur de l'année ont été dévoilés par l'ancien défenseur international du Ghana et du Bayern de Munich, Samuel Kuffour lors d'une cérémonie organisée à Accra (Ghana) en présence du président de la CAF, Ahmad Ahmad, a précisé la même source.

L'international algérien du FC Porto, Yacine Brahimi, qui figurait dans la sélection pour le titre de joueur africain de l'année 2017, n'a pas été retenu par les sélectionneurs, les directeurs techniques des associations nationales et les membres du groupe de consultants indépendants des médias et des télévisions ayant participé au vote. Pour la première fois, les capitaines des sélections nationales (hommes) des associations nationales participeront au vote décisionnel pour désigner le lauréat.

Le successeur de Ryad Mahrez pour le trophée du meilleur joueur de l'année 2017 sera connu lors de la cérémonie de remise des CAF Awards qui aura lieu le jeudi 4 janvier 2018 à Accra.