KARIM MATMOUR, EX-INTERNATIONAL ALGÉRIEN "Et pourtant les binationaux peuvent voter..."

L'ex-international algérien, Karim Matmour, a déclaré avant-hier que les joueurs algériens binationaux ont le droit de jouer à l'Equipe nationale comme ils ont le droit de voter.

En rependant à une question sur la différence entre les joueurs algériens locaux et binationaux dans une interview à Ennahar TV, Matmour a affirmé que les Algériens établis à l'étranger ont le droit de voter comme ils ont le droit de jouer avec les Verts.

«On est tous algériens et on défend tous la même cause...un Algérien qui vit en Europe a le droit de vote», a précisé le binational, ensuite il s'est interrogé «il aurait le droit de voter et il n'aurait pas le droit de jouer en Equipe nationale?...je comprend pas.» Matmour a, en outre, expliqué que le football en Afrique est difficile et différent par rapport au football en Europe.

Par ailleurs, l'ex-international algérien a déclaré que l'Algérie a besoin d'améliorer la formation dans le football. En effet, lors d'une interview exclusive sur Ennahar TV, Matmour a expliqué qu'«on a besoin d'améliorer la formation en Algérie», en précisant que «les noyaux durs des Verts proviennent d'une formation française, mais au fil des années leurs descendants vont toujours avoir de moins en moins d'attaches avec l'Algérie.» Karim Matmour a déclaré aussi qu'il n'a pas pris sa retraite avec les Verts, il s'est éloigné pour marquer une pause. «J'étais fatigué...on avait tellement donné...j'avais besoin de repos.....j'ai eu énormément de conflits avec mon club à cause de ça.......j'ai prévenu l'entraîneur et il ne voulait rien savoir», a affirmé Matmour lors de sa déclaration. Matmour a, par ailleurs, souligné en répondant a une question sur la différence entre les deux coachs, Saâdane et Halilhodzic, qu'ils «ont deux philosophies différentes, chacune a ses qualités et ses défauts».