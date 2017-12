LIGUE 1 MOBILIS-PHASE ALLER Aucune victoire à l`extérieur pour l'OM, le DRBT et l'USMB

L'Olympique Médéa, le DRB Tadjenanet et l'USM Blida n`ont réussi à gagner aucun de leurs matchs disputés en dehors de leurs bases lors de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis, clôturée samedi avec le déroulement de la 15e journée. Un parcours négatif qui s`est évidemment répercuté sur leur classement. Le DRBT (11e, 17 pts), l'OM (13e, 16 pts) et l'USMB (16e, 8 pts) seront appelés à se «révolter» en dehors de leurs bases lors de la seconde partie de la saison pour aller chercher des points dans l'optique de leur maintien. La formation de Médéa a réussi pourtant à tenir en échec en déplacement trois gros calibres: le CS Constantine (1-1), le MC Alger (0-0) et l'ES Sétif (0-0). Idem pour le Difaâ qui est allé accrocher Médéa (1-1), l'USM Alger (1-1) et l'USM Bel Abbès (1-1). L'USMB reste le dernier de la classe avec un bilan de six défaites pour deux nuls lors de ses déplacements. Avec deux points, décrochés sur le terrain du CSC (1-1) et du CR Belouizdad (1-1), le club de la ville des Roses reste l'équipe la plus fébrile à l'extérieur. En revanche, l'USMA (3e, 26 pts) reste la formation ayant pris le plus grand nombre de points en déplacement avec 12 unités récoltées, soit un bilan de trois victoires, trois nuls et une défaite. Enfin à domicile, la JS Saoura a gagné six des sept matchs disputés dans son antre du 20-Août 1955 de Béchar, soit 22 points sur les 27 grignotés lors de la phase aller de la compétition.