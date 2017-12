MANCHESTER CITY Le club veut blinder Guardiola

Pour sa deuxième saison sur le banc de Manchester City, Josep Guardiola réalise une première partie d'exercice 2017-2018 exceptionnelle. A tel point que le club mancunien souhaite déjà prolonger son entraîneur. Selon Skysports et la BBC, les Citizens ont l'intention d'entamer des négociations rapidement pour étendre son bail qui se termine en juin 2019, avec à la clé une augmentation de son salaire estimé actuellement à 25 millions d'euros par an. Après 18 journées de Premier League, Manchester City est tranquillement installé en tête du classement avec neuf points d'avance sur son premier poursuivant, Manchester United. Les Skyblues ont aligné 17 victoires et un nul.