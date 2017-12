PSG Le prix de Lucas fixé

Après cinq ans de bons et loyaux services, Lucas s'apprête à quitter le PSG. Débarqué à Paris en janvier 2013 en provenance de Sao Paulo, le Brésilien devrait en effet changer d'air lors du prochain mercato hivernal. Contraint de vendre afin de respecter les contraintes du Fair-play financier (FPF), les dirigeants parisiens ont d'ailleurs déjà signifié à leur attaquant leurs intentions à son sujet. Prié de se trouver un nouveau club, le joueur de la Seleçao s'est fait une raison, bien aidé par le temps de jeu famélique dont il doit se contenter depuis le début de saison. Alors qu'il y a un an, il était le joueur le plus utilisé par Unai Emery, Lucas n'affiche en effet que 79 petites minutes de jeu cette saison. Mais malgré cette demi-saison quasiment blanche, le Brésilien ne manque pas de courtisans. A en croire Téléfoot, quatre clubs se seraient d'ores et déjà manifestés pour l'enrôler en janvier.

Outre deux clubs chinois, dont le Beijing Guoan qui ferait le forcing pour l'attirer, deux pensionnaires de Premier League seraient également sur les rangs et prêts à passer à l'offensive pour lui faire traverser la Manche.

Les prétentions du PSG pour son n°7 pourraient néanmoins refroidir les ardeurs de certains prétendants. Alors que le club de la capitale semble devoir vendre pour quelque 70 millions d'euros pour être en conformité avec le FPF, les dirigeants parisiens se montreraient pour l'heure particulièrement gourmands.

Après avoir déboursé 42 millions d'euros pour le recruter, le PSG entendrait ainsi le vendre au moins 30 millions d'euros en janvier. Pas sûr que les Parisiens trouvent preneur à ce tarif-là. Et ce d'autant plus que le Brésilien ne serait guère tenté par un exil en Chine...