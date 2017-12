REAL MADRID Ronaldo, une augmentation réclamée?

Nommé Ballon d'or pour la cinquième fois et buteur décisif lors du sacre du Real Madrid en finale du Mondial des clubs contre le Gremio (1-0), Cristiano Ronaldo (32 ans, 20 matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) est en pleine bourre. Et il compte bien en profiter. Selon le quotidien espagnol Marca, l'attaquant madrilène réclame une revalorisation salariale et estime mériter un salaire au moins égal à celui de Lionel Messi (40 millions d'euros brut annuels) et Neymar (36,8 millions d'euros brut annuels). Actuellement, CR7 perçoit 21 millions d'euros par an. Un salaire négocié lors de sa précédente prolongation en novembre 2016. S'il répète vouloir terminer sa carrière au Real, il ne serait pas étonnant de voir certaines rumeurs apparaître en Espagne concernant un possible départ en fin de saison. Un moyen de pression régulièrement utilisé par le passé.