SÉLECTION FÉMININE U17 Grosses défaites en aller-retour face au Cameroun

La sélection féminine U17 s'est lourdement inclinée

7-0 à Yaoundé en match retour du premier tour éliminatoire pour la Coupe du monde 2018 contre le Cameroun. Souffrant de la forte chaleur et d'un fort taux d'humidité, en plus de la qualité individuelle et collective des joueuses camerounaises, habituées au haut niveau et déjà vainqueurs en match aller disputé le 1er décembre dernier à Alger (0-4), les Algériennes n'ont pas pu tenir la comparaison, étant menées déjà à la mi-temps 4-0. Cela reste toutefois, selon le département du football féminin de la Fédération algérienne de football, une bonne expérience pour des joueuses qui disputaient là leur deux premiers matchs internationaux.