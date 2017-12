EN PLUS DE HENKOUCHE ET DE VELUD Taoussi serait proche de s'engager avec le CRB

Par Lounès MEBERBECHE -

L'entraîneur marocain, Rachid Taoussi, récemment débarqué de la Renaissance sportive de Berkane, serait proche de rejoindre le CR Belouizdad. Le club belouizdadi serait même très avancé dans les négociations avec l'ancien sélectionneur marocain. Selon plusieurs sources, les deux parties auraient, semble-t-il, d'ores et déjà engagé les négociations. Le club a été coaché par un autre Marocain l'an dernier. Avec Badou Zaki, le CRB a remporté la coupe d'Algérie la saison précédente. Actuellement entraîné par le technicien serbe ýIvica Todorov, le club algérien n'est pas au mieux. Après 15 journées de championnat, il est classé 10e, avec 18 points sur les 16 équipes de la Ligue 1 Mobilis. Il est loin derrière le leader, le CS Constantine et ses 31 points. Outre Taoussi, Mohamed Henkouche et Hubert Velud sont aussi annoncés tout près du Chabab sauf que la crise financière complique actuellement la tâche des dirigeants afin de recruter un nouveau coach.