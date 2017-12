QUATRE FORFAITS LORS DU STAGE DE LA SÉLECTION DES LOCAUX Des matchs amicaux en janvier

Malgré tout, l'homme à la talonnade s'est dit globalement «satisfait» notamment pour ce qui est de «l'état d'esprit affiché par les joueurs» en dépit de la fatigue accumulée tout au long de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Le stage de la sélection nationale des locaux a débuté avant-hier au Centre technique national de Sidi Moussa, sous la conduite du sélectionneur, Rabah Madjer, assisté de Meziane Ighil et Djamel Menad ainsi que de l'entraîneur des gardiens de but, Aziz Bouras, et de son assistant, M'hamed Hanniched. Après une réunion de bienvenue organisée par le staff technique, le premier entraînement de la sélection a eu lieu dans l'après-midi avec la participation de 15 joueurs sur les 21 convoqués.

Quatre nouveaux joueurs ont déclaré forfait pour le stage de préparation de la sélection nationale A' actuellement en cours au CTN de Sidi Moussa, portant ainsi le total des défections à six, après les deux premiers forfaits d'avant-hier. «L'attaquant de l'USM Alger Oussama Darfalou, ainsi que les défenseurs Mohamed Khouthir Ziti (ES Sétif), Abdelkader Bedrane (ES Sétif) et Rachid Ahmed Bouhenna (MC Alger) ont passé une visite médicale hier matin, au Centre technique de Sidi-Moussa et elle a confirmé leurs blessures respectives. Ils sont donc forfaits pour la suite du stage» a indiqué l'instance fédérale. «Darfalou et Khoutir Ziti souffrent de problèmes musculaires, Bouhenna d'un traumatisme à un pied, alors que Bedrane se plaint d'une tendinite à un genou» a encore précisé la même source, ajoutant que le défenseur du CS Constantine Sid Ali Lamri, un des deux joueurs qui avaient déclaré forfait au premier jour du stage «a préféré rester se soigner à Sidi Moussa». Pour sa part, le meneur de jeu de l'ES Sétif, Abdelmoumène Djabou, qui avait également déclaré forfait dimanche, a préféré rentrer chez lui, dans les Hauts-Plateaux, où il poursuivra ses soins en club. Le total des défections s'élève donc à six, ne laissant que 15 éléments entre les mains du sélectionneur national Rabah Madjer, qui, au départ, avait fait appel à 21 joueurs. Malgré tout, l'homme à la talonnade s'est dit globalement «satisfait» notamment pour ce qui est de «l'état d'esprit affiché par les joueurs» en dépit de la fatigue accumulée tout au long de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis. Cette séance d'entraînement a été caractérisée par des petits jeux avec ballon et des exercices de transmission à une touche de balle et a été conclu par un match d'opposition entre les joueurs présents, renforcés par Djamel Menad. «C'est le début d'une campagne de prospection pour détecter les joueurs susceptibles de renforcer la sélection nationale d'ici la reprise des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations le mois d'octobre de l'année prochaine. Au mois de janvier, nous essayerons de programmer des matchs de préparation contre des sélections africaines locales qui préparent le CHAN 2018 car ce sont les seuls adversaires qu'on peut avoir en dehors des dates FIFA», a-t-il révélé à la chaîne TV de la Fédération algérienne de football.