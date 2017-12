Nouvelles des Fédérations sportives

Arts martiaux

Les jeux sportifs nationaux d'arts martiaux se tiendront du 28 au 30 décembre à Chlef avec la participation de 250 athlètes représentant 30 wilayas qui concourront dans 16 disciplines.



Badminton

La deuxième étape du championnat national des jeunes talents se déroulera les 29 et 30 décembre à Oued Sly (Chlef). Cette compétition est qualificative à la phase finale du Championnat national prévue en mars 2018 à Alger.



Tennis

Le Championnat d'Algérie par équipes de tennis pour jeunes (U12 et U14) garçons et filles, se disputera du 21 au 23 décembre à Aïn Defla.