CHAMPIONNAT NATIONAL DE BOXE (SENIORS) Plus de 180 pugilistes présents à Boussaâda

Cent-quatre-vingt-sept pugilistes prennent part au Championnat national de boxe (seniors) qui a débuté dimanche à la salle omnisports de Boussaâda (M'sila), a-t-on appris avant-hier de la Fédération algérienne de la discipline (FAB). Représentant 29 ligues de wilaya, le Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) et la Protection civile, ces pugilistes sont en lice dans 10 catégories de poids lors de cette manifestation sportive devant se poursuivre jusqu'au 23 décembre. Pour la saison 2017, la FAB a voulu matérialiser le principe de l'augmentation du volume compétitif des pugilistes en garantissant une omniprésence de la boxe sur l'ensemble du territoire national et durant toute l'année.