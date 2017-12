COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS DE CYCLISME (U23) Le parcours de la 1ère édition dévoilé

Le parcours de la première édition de la coupe d'Afrique des nations de cyclisme des moins de 23 ans, prévue du 31 janvier au 4 février 2018 au Cameroun, composé de quatre étapes sur une distance totale de 421,5 km, a été dévoilé par les organisateurs à Yaoundé. Le 31 janvier, la première étape va se courir en circuit fermé dans les artères de la capitale économique, Douala. Neuf tours du circuit seront nécessaires aux coureurs pour parcourir 92 km, alors que la deuxième étape longue de 147 km se disputera entre Idenau et Douala. Après une journée de repos (2 février), notamment, pour transfert de la caravane de Douala pour Yaoundé, la troisième étape est un critérium dans la capitale. Un circuit fermé de Yaoundé- Nsimalen-Yaoundé sur 102 km. La dernière étape, longue de 80,5 km va se courir entre Akono et Yaoundé. 90 cyclistes représentant 15 pays (6 coureurs par équipes) sont attendus au départ de cette course de l'Union cycliste internationale (UCI). Les équipes participantes: Afrique du Sud, Algérie, Burkina Faso, Erythrée, Ethiopie, Maroc, Rwanda et Tunisie.