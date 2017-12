CR BELOUIZDAD L'attaque reste le maillon faible

Réputée jadis efficace notamment dans son antre du 20-Août 1955, l'attaque du CR Belouizdad affiche un triste bilan de 11 buts marqués lors des 15 matchs de la phase aller de la Ligue 1 Mobilis, devenant ainsi le maillon faible de l'équipe cette saison. Le compartiment offensif du Chabab est le second plus mauvais de l'élite en compagnie de l'Olympique Médéa et juste devant celui de l'US Biskra, auteur de 10 buts, très loin des lignes d'attaques du CS Constantine et de l'USM Alger, en tête avec 22 réalisations. Cela s`est répercuté sur le parcours du CRB qui a terminé la première partie de la saison à la 10e place au classement (18 points), à cinq longueurs du premier relégable, l'US Biskra (14e, 13 points). Et pourtant, le CRB dispose dans son effectif de joueurs capables de faire la différence à n'importe quel moment, à l'image de Mohamed Amine Hamia, deuxième meilleur buteur la saison dernière avec 13 buts, mais qui, cette saison, peine à retrouver ses sensations, en témoignent les deux maigres buts inscrits jusque-là par l'ancien joueur de l'O.Médéa. Le meilleur buteur du CRB n'est autre que Karim Aribi, auteur de trois buts, dont le dernier remonte à la 7e journée lors du match nul concédé à domicile face à Médéa (1-1).

Le renforcement de la ligne d`attaque devient ainsi la priorité de la direction du club lors du mercato d'hiver, ouvert officiellement samedi dernier et qui se poursuivra jusqu'au 15 janvier prochain.

Les noms de Sid Ahmed Aouadj (MC Alger) ou encore Hadj Bouguèche (USM El Harrach) sont cités comme d'éventuelles futures recrues, pour «booster» un compartiment offensif appelé à se réveiller lors de la phase retour de la compétition.