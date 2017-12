EN PRÉVISION DES JAJ 2018 56 lutteurs participent au camp d'entraînement à Alger

Cinquante-six athlètes participeront au camp d'entraînement des jeunes talents, prévu du 23 décembre au 3 janvier au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales à Souïdania (Alger), en vue des Jeux africains de la jeunesse 2018 qui auront lieu à Alger, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Ce cycle de préparation verra la participation de 56 athlètes (42 garçons et 14 filles) sous la houlette des entraîneurs Nouiga Sofiane, Bouchoucha Zoubir, Chami Salim, Hadaoui Ramdhan et Boukrif Moufida. «Ce stage, qui coïncide avec les vacances d'hiver, a pour objectif la préparation et le suivi des jeunes talents susceptibles de représenter les Equipes nationales aux JAJ qui auront lieu à Alger en 2018», a indiqué le directeur des Equipes nationales de la FALA, Idriss Haoues. Ce regroupement entre dans le cadre de l'application du programme arrêté par la direction des jeunes talents sportifs (DJTS) en collaboration avec la direction des Equipes nationales (DEN) pour la saison 2017-2018 ainsi que de la préparation des prochaines échéances qui attendent les lutteurs algériens.