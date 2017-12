FC PORTO Brahimi double passeur contre Maritimo

Le FC Porto va passer la fin d'année au chaud puisque le club reste en tête avant la trêve avec 39 pts en devançant le Sporting au goal average après sa victoire 3-1 contre Maritimo Funchal. Yacine Brahimi sonne la charge en premier avec une occasion de tir à la 10e minute après avoir effacé un adversaire, mais c'est Telles qui ouvre le score à la 19e minute.

Le Maritimo actuellement 5e au classement va égaliser dès la 26e par Pacheco. Porto pousse, mais n'arrive pas à marquer jusque dans les arrêts de jeu de la première période où Brahimi élimine un adversaire d'un crochet du pied droit avant de lancer Marega d'une longue passe millimétrée dans la surface et le Malien redonne l'avantage aux siens (45'+1').

En supériorité numérique les joueurs de Sergio Conceiçao vont ajouter un troisième but, une nouvelle fois grâce à Brahimi qui va de nouveau trouver Marega de loin pour une copie conforme du premier but du Malien (78'). Avec 12 buts Marega arrive à hauteur d'Aboubakar, mais reste loin de Jonas (Benfica) et ses 18 buts au classement des buteurs. Pour les passeurs, Brahimi est désormais deuxième avec cinq passes.