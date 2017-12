MO BÉJAÏA Les Crabes sur le bon chemin

Par Boualem CHOUALI -

De ce bilan des Mobistes en 15 matchs de la phase aller, il en ressort que les poulains de Biskri ont gagné huit matchs dont trois à l'extérieur, cinq matchs nuls dont deux à domicile et deux défaites en dehors de leur base.

Les Vert et Noir de la Soummam terminent la première manche du championnat de Ligue 2 Mobilis à la 2e place au classement général à deux longueurs de retards du leader l'AS Aïn M'lila qui occupe la première place avec 31 points au compteur. Ainsi, les Crabes bouclent la première phase de l'exercice en cours en dauphin avec 29 points récoltés en 15 matchs dont 12 points en déplacement. De ce bilan des Mobistes en 15 matchs de la phase aller, il en ressort que les poulains de Biskri ont gagné huit matchs dont trois à l'extérieur, cinq matchs nuls dont deux à domicile et deux défaites en dehors de leur base. Si on scinde le classement général en deux volets, à domicile et à l'extérieur, le MOB occupe la première place en classement extérieur avec huit matchs joués soldés par trois victoires, trois nuls et deux défaites. Ce qui donne le statut au club le plus populaire de la Soummam d'équipe la plus solide à l'extérieur en cette phase aller. Ce qui est de bon augure en tenant compte du calendrier de la phase retour où les Crabes sont appelés à jouer huit matchs à domicile et sept matchs à l'extérieur. En somme, tout porte à croire que les camarades de Boucherit sont sur le chemin de la consécration. Pour le coach Biskri, son équipe a réalisé un bon parcours en cette première manche de l'exercice: «Notre bilan est positif. Nous avons récolté 29 points sur 15 matchs en dépit des deux faux pas à domicile.

On compte garder cette même cadence tout en restant très vigilant car la phase retour s'annonce, comme d'habitude, des plus difficiles», nous dira-t-il avant d'ajouter: «Pour ce faire, on doit renforcer notre effectif de trois joueurs au moins, deux attaquants et un milieu de terrain et gérer la phase retour match par match.»

Ainsi, sur le volet renforcement d'effectif durant ce mercato d'hiver, si la direction des Vert et Noir est fixée sur les joueurs à libérer dont Meddour et Bouchema, en premier lieu, il n'en demeure pas moins que sur le registre des nouvelles recrues, c'est loin d'être encore ficelé.

Les négociations avec les joueurs que la direction souhaite enrôler ont déjà débuté de manière officieuse. Parmi les noms les plus cités, l'on retient Labani (USB), Izghouti (CRB), Tatem (CRBAF), Hichem Mokhtar (JSMS), Berramla (JSMS), Hichem Cherif (NAHD).

Cependant, et d'après une source proche de la direction, trois joueurs sont plus pressentis que d'autres pour porter les couleurs Vert et Noir. Il s'agit de Mohamed Hichem Cherif (NAHD, 26 ans), Yahia Labani (USB 26 ans) et Mohamed Adem Izghouti (CRB, 21 ans).

Un trio qui semble répondre aux profils recherchés par le staff technique. En outre, sur un autre volet relatif à la préparation de la phase retour, les Crabes sont depuis hier à pied d'oeuvre à Blida pour entamer leur stage bloqué qui s'étalera jusqu'à la veille du match des 32es de la coupe d'Algérie contre l'ESM Koléa, programmée pour les 29 et 30 décembre en cours.

Une occasion pour le staff technique d'apporter des correctifs et revoir les anomalies détectées durant la phase retour, tout en essayant de peaufiner la cohésion en jouant au moins deux matchs amicaux.

Par ailleurs, il est à signaler que la reprise du championnat dans sa phase retour est programmée pour le 5 janvier prochain, avec un difficile déplacement à Oran pour y affronter l'ASMO locale, une équipe très technique qui revient en force.